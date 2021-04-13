«Бессмертные что ли?!»: хабаровских чиновников жёстко отчитали за прививки

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Заместитель председателя правительства Хабаровского края Евгений Никонов провёл встречу с местными муниципальными чиновниками, на которой жёстко их отчитал за низкие темпы вакцинации населения.

Бекинский район: школа, детский сад. Есть глава района? 38 сотрудников, из них 28 — отказ. Бессмертные там люди, что ли? Дунканы Маклауды? (персонаж вселенной телесериала «Горец», которого можно было убить, только отрубив голову. — NEWS.ru), — возмутился Никонов.

Он отметил, что у правительства края нет возможности в третью волну коронавируса дополнительно разворачивать койки.

Мы вообще должны третью волну избежать. Это полностью от вас зависит. Огромные деньги Российской Федерации и края уходят на содержание этих коек, на доплаты [медикам], на лекарства. Вы посмотрите, что происходит: у нас каждый день смерти, — обратился зампред к чиновникам.

Никонов с декабря 2020 года по настоящее время занимает пост заместителя председателя правительства края по социальным вопросам. Также он заведует кафедрой гастроэнтерологии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова.

Ранее NEWS.ru писал, что российский президент Владимир Путин во время визита в Саратовскую область озвучил возможное новое требование к главам регионов. На встрече с губернатором Валерием Радаевым глава РФ несколько раз возвращался к теме вакцинации. Эксперты считают, что это был посыл всем губернаторам. Отныне президент будет с каждого спрашивать о темпах вакцинации населения.