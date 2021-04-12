Расшифровано новое требование Путина к губернаторам

https://static.news.ru/photo/0b4381e2-b123-11ea-8731-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский президент Владимир Путин во время визита озвучил возможное новое требование к главам регионов. На встрече с губернатором Саратовской области Валерием Радаевым глава РФ несколько раз возвращался к теме вакцинации. В частности, его интересовало соотношение спроса и предложения на прививки от коронавируса.

Эксперты, опрошенные URA.RU, считают ,что это был посыл всем губернатором, так как такое заострение внимания на вакцинации было впервые. Отныне президент будет с каждого спрашивать о темпах вакцинации населения.

Так, во время беседы Радаев отчитался, что регион получил 170 тысяч доз вакцины, при этом вакцинацию первым компонентом прошли 125 тысяч жителей Саратовской области, а второй компонент поставили уже 85 тысяч.

Понимаем долговременность всего этого процесса, поэтому мобилизовались всё-таки на экономику, — сказал губернатор.

Он хотел перейти к экономическим показателям, но Путин вернул разговор к вакцинации.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников объяснил: когда президент беседует с каким-нибудь руководителем региона, он говорит не только о проблемах конкретной области, но затрагивает эту ситуацию во всех субъектах. Поэтому, вероятно, новым требованием станет контроль ситуации вокруг коронавируса.

Ранее NEWS.ru писал, что специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проинспектируют производство российского препарата «Спутник V» в мае и июне. Об этом говорится в плане организации по оценке вакцин от COVID-19.