Берега Сахалина засыпало тысячами селёдок

https://static.news.ru/photo/30cdbb5a-94fb-11eb-9870-96000091f725_660.jpg Фото: lisitsyn_sakhalin / instagram

Жители Сахалина наблюдают, как на берега острова выбрасываются тысячи рыб. Это значит, что тихоокеанская сельдь идёт на нерест, а также это признак восстановления подорванной популяции, рассказал глава «Экологической вахты Сахалина» Дмитрий Лисицын.

К юго-западному побережью Сахалина, в Холмском районе начали подходить на нерест первые косяки сахалино-хоккайдского стада тихоокеанской сельди​​​. Как это часто бывает при плотных подходах, часть рыбы выбрасывает на берег, — написал он в соцсетях.

Лисицын отметил, что по выбросившейся рыбе понятно, что есть признаки восстановления запасов этой ранее подорванной популяции. Нерестовый ход только начался.

Вылов сардины иваси, которая считается самой дешёвой в России рыбой, становится нерентабельным. Уже в 2022 году от него могут отказаться крупнейшие рыбодобытчики. Дальневосточные компании «Тралфлот» и «Софко» предупредили, что в поставках и в промысле в целом могут возникнуть «крупномасштабные сбои». Также на этот вид рыбы «значительно» увеличат цены, писал NEWS.ru.