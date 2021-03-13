Белозерцев огорчился покупкой его портретов для пензенской школы

https://static.news.ru/photo/8aa0448e-850d-11eb-afaf-96000091f725_660.jpg Иван Белозерцев Фото: pnzreg.ru

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил проверить сообщения о принуждении родителей школьников к покупке его портретов.

Об инициативе классных руководителей из школы № 78 в Пензе стало известно из СМИ, рассказавших, что родителей просили срочно скинуться на портреты президента РФ Владимира Путина и местного губернатора. Ими намеревались украсить школьные кабинеты.

Очень огорчен. Если это правда и есть вина школы, считаю, что должностные лица образовательного учреждения допустили самоуправство. Я в подобном проявлении «уважения» к себе не нуждаюсь. И такие действия осуждаю, — заявил Белозерцев.

Также он извинился перед родителями школьников. Слова губернатора привела его пресс-секретарь Дина Черемушкина в своём Telegram-канале.

Поборы в школах на любые цели и под любыми предлогами строго запрещены. Обо всех случаях подобных действий со стороны представителей школ прошу сразу же сообщать, — попросил Белозерцев.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Хуан Карлос Гаспарини, мэр города Роке Перес в Аргентине, объяснил, почему сделал себе прививку российским препаратом от коронавируса с портретом Владимира Путина в руках. Он сказал, что этот жест был обусловлен признательностью президенту РФ за спасение жизней аргентинцев.