Белгородское село попало под обстрел ВСУ SHOT: ВСУ обстреливают белгородское село Вязовое

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Telegram-канал SHOT сообщает, что украинские войска ведут обстрел села Вязовое в Белгородской области. По сведениям канала, было уже семь прилетов. Минобороны России и местные власти эту информацию не комментировали.

Накануне глава региона Вячеслав Гладков рассказал о массивном обстреле украинскими восками приграничных сел — Журавлевка, Наумовка, Нехотеево, Шамино и других. По его словам, ВСУ выпустили более трех десятков снарядов. В результате пять человек пострадали, все они получили осколочные ранения.

17 июля ВСУ обстреляли село Илек-Пеньковка в Краснояружском районе Белгородской области. По словам Гладкова, получили повреждения ЛЭП, складские помещения и водонапорная башня. Местные жители в результате атаки не пострадали.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил об атаке ВСУ автомобильного пункта пропуска в Курской области. По данным канала, по АПП было запущено два снаряда. SHOT утверждает, что разрушений не зафиксировано, пострадавших нет. Минобороны РФ и власти региона эту информацию не комментировали. Канал уточняет, что за день до этого два снаряда калибра 122 мм упали вблизи МАПП «Крупец», расположенного в 100 метрах от государственной границы.