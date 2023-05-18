Белгородский губернатор рассказал о состоянии пострадавшего при обстреле Губернатор Белгородской области: пострадавший при обстреле ВСУ получил ожоги 80% тела

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пострадавший в результате обстрела села Нижнее Березово местный житель получил ожоги 80% тела. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Инцидент произошел вечером 18 мая, когда люди сажали в огороде картофель.

Возвращаюсь из Нижнего Березово, где погибли люди — женщина и мужчина, который приехал помогать сажать картошку своим родственникам. Еще один пострадавший, супруг погибшей женщины, в крайне тяжелом состоянии доставлен в больницу, у мужчины ожоги 80% тела и множественные осколочные ранения, — написал Гладков.

Он добавил, что в селе проводятся следственные мероприятия, после которых местные жители смогут попасть в свои дома. По информации Гладкова, никаких иных повреждений в населенном пункте не обнаружено, «снаряды „Града“ пришлись только по огороду погибших жителей».

Село Нижнее Березово находится в девяти километрах от границы с Украиной.

Ранее Гладков сообщил, что под массированные обстрелы украинских военных попали населенные пункты Шебекинского городского округа. Он уточнил, что были повреждены линии электропередачи в селах Безлюдовка и Графовка. Пострадавших в результате обстрелов нет.