Белгородские предприятия поддержат семьи мобилизованных работников

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Военный билет

В Белгородской области некоторые предприятия намерены перечислять зарплаты мобилизованных сотрудников их семьям, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава региона Вячеслав Гладков. Он добавил, что власти области также готовят меры поддержки.

Некоторые предприятия уже принимают решение о сохранении заработной платы: пока работник предприятия служит, заработная плата будет начисляться семье. Это очень правильная инициатива. Надеюсь, что наши белгородские предприятия подхватят ее, — написал губернатор.

Он заверил, что власти региона также не бросят семьи мобилизованных для участия в спецоперации на Украине. Органы государственной и муниципальной власти прорабатывают дополнительные меры социальной поддержки.

Конечно, мы будем помогать всем. Нужно просто понять, какой объем помощи, какие виды помощи каждой семье необходимы, — заявил Гладков.

Ранее сообщалось, что правительство России утвердило постановление о сохранении рабочих мест за мобилизованными гражданами. Согласно документу, трудовые договоры с ними будут приостановлены, но не расторгнуты. Решения кабмина распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября.