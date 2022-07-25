Baza: в Якутии задержали охранника, подозреваемого в вербовке граждан в ВСУ

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В Якутии задержали охранника Семена Александрова, подозреваемого в вербовке людей в легион «Свобода России», передает Telegram-канал Bаza. Завербованные граждане должны были отправиться на Украину и поступить на службу в украинской армии. Против Александрова возбуждено дело по статье 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». Мужчине грозит лишение свободы на срок до семи лет.

50-летнего Семена Александрова задержали 24 июля. По мнению следствия, мужчина выкладывал в Сеть информацию о работе легиона «Свобода России» и склонял россиян вступать в него, чтобы воевать на стороне Украины, — говорится в сообщении.

18 мая представитель МИД Мария Захарова сообщила, что украинские националисты привлекают к участию в своей деятельности детей. По ее словам, масштабная вербовка несовершеннолетних началась еще в 2015 году.

Тогда бойцы нацбатов принялись создавать детские лагеря «Юношеского корпуса», куда брали детей от восьми лет и старше. Там их обучали военному делу, в том числе «снайперской стрельбе», заявила Захарова. Она также отметила, что финансированием подобных проектов занимается Киев.