Baza: на участке подозреваемого в убийстве женщины нашли останки людей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Приморском крае сотрудники полиции обнаружили на участке подозреваемого в убийстве женщины останки людей, сообщает Telegram-канал Baza. По информации канала, среди них был в том числе обгорелый труп искомой женщины. Источник Baza добавил, что в момент обыска мужчина пытался покончить с собой.

Первоначально следователи узнали о пропаже жительницы поселка Горнореченский. По словам очевидцев, последним, кто ее видел, был Юрий Ю. из поселка Рудный. Сотрудники правоохранительных органов направились к нему с обыском, тот не стал сопротивляться. Полицейские обнаружили следы крови и гильзы, а также свежую землю на его участке, и стали изучать территорию. В какой-то момент Юрий Ю. попытался покончить с собой, позднее он был госпитализирован в критическом состоянии.

На следующий день следователи обнаружили на участке мужчины обгорелые останки искомой женщины, а также еще двух неизвестных людей. Также они нашли под землей закопанный автомобиль жертвы, который ранее тоже был сожжен. Расследование продолжается.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали мужчину, который подозревается в убийстве 27-летней местной жительницы. Тело убитой было обнаружено двумя днями ранее в собственной квартире под строительным мусором и со следами удушения проволокой. Причиной убийства мог стать конфликт из-за ремонта в квартире женщины.

По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», задержан рабочий из Киргизии — он полностью признал вину. По предварительной версии, мужчина несколько раз ударил девушку по голове деревянной киянкой, а затем задушил проводом.