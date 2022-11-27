В Петербурге задержали мигранта по подозрению в убийстве женщины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге задержали гражданина одной из стран ближнего зарубежья, который подозревается в убийстве 27-летней местной жительницы, передает «Фонтанка» со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и области. Тело убитой было обнаружено двумя днями ранее в собственной квартире под строительным мусором и со следами удушения проволокой.

Причиной убийства мог стать конфликт из-за ремонта в квартире женщины.

По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», задержан рабочий из Киргизии — он полностью признал вину. По предварительной версии, мужчина несколько раз ударил девушку по голове деревянной киянкой, а затем задушил проводом.

Поиски погибшей начались после того, как в полицию поступило заявление о ее пропаже. 23 ноября она поехала на свою квартиру, чтобы проверить ход ремонтных работ, и перестала выходить на связь. Ремонт в квартире по указанному адресу проводил задержанный.

Задержание мужчины 1981 года рождения подтверждает Следственный комитет, но иной информации о нем ведомство не предоставляет.

Ранее сообщалось, что в Красноярске задержали местного жителя, подозреваемого в истязании и незаконном лишении свободы беременной женщины. Основанием для этого послужило распространившееся в соцсетях видео побритой и облитой зеленкой беременной женщиной. Мужчина за кадром оскорблял ее и угрожал убить, поскольку заподозрил ее в измене.