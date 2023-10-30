Baza: в ходе беспорядков в Дагестане пострадал полицейский

Фото: t.me/tutkavkaz_05

Telegram-канал Baza сообщает, что в ходе беспорядков у аэропорта Махачкалы пострадал один полицейский. По данным канала, страж порядка получил ранение в голову и был госпитализирован.

На данный момент из-за беспорядков пострадал один полицейский. Он ранен в голову брошенным камнем и сейчас ему проводят МРТ в одной из клиник Махачкалы, — говорится в сообщении Baza.

Вечером 29 октября толпа людей прорвалась на взлетно-посадочную полосу аэропорта, едва туда прибыл рейс авиакомпании Red Wings из Тель-Авива. Манифестанты выступали против действий Израиля в рамках палестино-израильского конфликта.

Власти республики заявили, что ситуация в дагестанском аэропорту находится под контролем. В свою очередь, Следственное управление СК России по Республике Дагестан возбудило уголовное дело в связи с массовыми беспорядками в аэропорту Махачкалы по статье 212 УК РФ. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Позднее Росавиация сообщила, что аэропорт Махачкалы освобожден от несанкционированно проникших туда людей. По мнению юриста Александра Хаминского, в случае наказания участников беспорядков в Махачкале, речь должна идти исключительно об уголовной ответственности.