Baza: в Брянской области произошел разлив селитры после подрыва поезда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что из опрокинувшихся вагонов сошедшего с рельсов в результате подрыва железнодорожного полотна поезда в Брянской области произошел разлив, предположительно, серы и селитры. По данным канала, сотрудники МЧС приступили к охлаждению упавших вагонов, чтобы предотвратить дальнейший разлив токсинов.

Baza сообщает, что среди опрокинувшихся вагонов есть пустые с металлоломом.

Вечером 2 мая в Брянской области около станции Снежетьская с рельсов сошли локомотив и 20 грузовых вагонов. По предварительной информации, причиной инцидента стало вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. В результате ЧП пострадавших нет, открытого горения нет.

Поезд следовал по маршруту Брянск — Карачев. По данным Baza, основной состав повреждений не получил — опрокинутые вагоны были отцеплены, а поезд отправился дальше. После схода вагонов было приостановлено движение на участке Снежетьская — Белые Берега.

1 мая в Брянской области на железнодорожных путях произошел взрыв, ставший причиной крушения поезда Гомель — Брянск. Мощность взрыва составила порядка 10 килограммов в тротиловом эквиваленте. Было уничтожено около шести метров рельсов и четыре бетонные шпалы. После взрыва образовалась воронка диаметром 1,5 метра и глубиной 2,5 метра. На месте происшествия обнаружены фрагмент молотка, обгоревшие провода, банка из-под краски, а также окурки, две пачки сигарет и пустая упаковка от супа быстрого приготовления.