Baza сообщила о мощном взрыве на границе ДНР и Ростовской области Baza: мощный взрыв произошел в поселке на границе ДНР и Ростовской области

Фото: t.me/bazabazon

Telegram-канал Baza сообщил, что мощный взрыв произошел в поселке Седово, расположенном недалеко от границы Донецкой Народной Республики и Ростовской области. По данным канала, в одном из зданий находился некий боекомплект, загоревшийся после короткого замыкания в проводке. Минобороны РФ не комментировало эту ситуацию.

Российские военные блогеры сообщают о детонации боеприпасов и публикуют видео. По данным некоторых из них, в здании находился небольшой боекомплект, который загорелся после короткого замыкания в проводке, — говорится в сообщении канала.

Военкор Юрий Котенок ранее сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Докучаевску в ДНР. По его данным, в результате атаки погиб восьмилетний ребенок. Еще четыре мирных жителя получили ранения. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

Ранее военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал в своем Telegram-канале видеоотчет представителя Следственного комитета (СК) РФ о последствиях обстрелов населенных пунктов ДНР со стороны ВСУ. Согласно опубликованным данным, от украинских атак пострадала Горловка, а также Куйбышевский, Кировский и Петровский районы Донецка.