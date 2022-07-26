В Москве скончалась 74-летняя россиянка, пострадавшая при обстреле поселка Климово в Брянской области в апреле 2022 года, пишет Telegram-канал Baza. По информации канала, во время обстрела женщина лишилась ноги, ее отправили на операцию в столицу.
74-летняя Валентина Зимкова <...> скончалась в Институте хирургии имени Вишневского, — сказано в сообщении.
Посёлок Климово в Брянской области, граничащий с Украиной, попал под обстрел 14 апреля. Как пояснили в Следственном комитете России, два боевых вертолёта украинской армии «незаконно вторглись в воздушное пространство России и произвели по меньшей мере шесть авиаударов по жилым домам».
В результате обстрела пострадали восемь человек, двое из них оказались в тяжелом состоянии. Авиаударами были повреждены около 100 домов, два из них почти полностью сгорели.