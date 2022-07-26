Baza: скончалась 74-летняя пострадавшая при обстреле в Брянской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве скончалась 74-летняя россиянка, пострадавшая при обстреле поселка Климово в Брянской области в апреле 2022 года, пишет Telegram-канал Baza. По информации канала, во время обстрела женщина лишилась ноги, ее отправили на операцию в столицу.

74-летняя Валентина Зимкова <...> скончалась в Институте хирургии имени Вишневского, — сказано в сообщении.

Посёлок Климово в Брянской области, граничащий с Украиной, попал под обстрел 14 апреля. Как пояснили в Следственном комитете России, два боевых вертолёта украинской армии «незаконно вторглись в воздушное пространство России и произвели по меньшей мере шесть авиаударов по жилым домам».

В результате обстрела пострадали восемь человек, двое из них оказались в тяжелом состоянии. Авиаударами были повреждены около 100 домов, два из них почти полностью сгорели.