Baza: погранпункты в Курской области атаковали дроны Baza: два пограничных пункта в Курской области атаковали с помощью квадрокоптеров

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Сразу два пограничных пункта в Курской области были атакованы с помощью квадрокоптеров, пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на источники. По предварительной информации, дроны сбросили два взрывных устройства. Одно упало на пункт в селе Гордеевка, в 3 км от госграницы, второе — в селе Елизаветовка, в 1 км от госграницы. Оба сброса зафиксированы 6 июля примерно в 12:30.

6 июля около 12 часов дня два квадрокоптера практически одновременно скинули взрывные устройства на пункты пропуска, расположенные вблизи сел Елизаветовка и Гордеевка, — говорится в сообщении.

Официального подтверждения данной информации на данный момент нет. О пострадавших ничего не сообщается.

Накануне в Курской области дрон сбросил бомбу на частный дом в деревне Поповка, которая находится рядом с украинской границей. Пострадавшим оказался старший следователь МВД, 32-летний Алексей Гончаров. Он отказался от госпитализации.