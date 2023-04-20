Baza: под Ростовом задержали мобилизованного с 10 тротиловыми шашками

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил о задержании в Ростовской области мобилизованного из Кабардино-Балкарской республики, пытавшегося провести в своем автомобиле 10 тротиловых шашек. Ему грозит привлечение к уголовной ответственности. Минобороны России данную информацию не комментировало.

По сведениям канала, автомобиль мобилизованного был остановлен полицейскими на трассе Ростов – Таганрог. В ходе досмотра они обнаружили в салоне шесть тротиловых шашек весом по 400 грамм и четыре – по 200 грамм, а также два взрывателя. Эксперты установили, что найденные предметы пригодны для взрыва.

Канал уточняет, что мобилизованный был задержан в марте. В настоящее время проводится проверка, по итогам которой в отношении мужчины могут возбудить уголовное по статье о незаконном хранении взрывчатых веществ.

Ранее Baza сообщала, что в Брянской области мобилизованный взял в заложники трех офицеров и от трех до пяти сослуживцев в Доме культуры. По информации канала, мужчина был вооружен автоматом и гранатами. По версии Baza, он пошел на этот шаг, узнав о гибели своих племянников в зоне СВО. Минобороны России эту информацию не комментировало.