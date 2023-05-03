Baza: беспилотник атаковал водонапорную башню в Белгородской области

Фото: t.me/vvgladkov

Telegram-канал Baza сообщил, что беспилотник-камикадзе атаковал водонапорную башню недалеко от села Вязовое в Белгородской области. По данным источника канала, украинский беспилотник врезался в башню, расположенную на территории местного свинокомплекса. Минобороны России не комментировало данную информацию.

Канал отмечает, что дрон был запущен из села Поповка Сумской области. В результате атаки башня получила повреждения.

В ночь на 3 мая украинские дроны совершили попытку атаковать резиденцию главы страны Владимира Путина в Кремле, однако были сбиты. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва расценила этот инцидент как покушение на лидера государства.

По словам Пескова, Путин в ходе атаки не пострадал, в Кремле его не было. Несмотря на недавнюю угрозу, президент не будет реже посещать кремлевскую резиденцию, а также продолжит придерживаться намеченного графика работы.

Также в этот день стало известно, что российские силы противовоздушной обороны сбили беспилотник над морем в крымской Феодосии. Информацию о работе ПВО также подтвердил в своем Telegram-канале глава полуострова Сергей Аксенов. По его словам, в результате атаки пострадавших и разрушений нет.