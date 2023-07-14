Baza: 14-летний сын пастыря в Череповце покончил с собой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Череповце сын пастыря покончил с собой, сообщает Telegram-канал Baza. Тело 14-летнего мальчика нашли дома. Там же была обнаружена предсмертная записка.

По данным канала, ребенок был приемным и жил в очень религиозной семье. Отец семейства как раз работает пастырем в протестантской церкви.

Ранее в подмосковном Пушкино мужчина застрелил из охотничьего ружья четырехлетнюю дочь и ранил супругу. Ей чудом удалось избежать гибели. Сам стрелявший позднее покончил с собой.

Подмосковная прокуратура вскоре подтвердила, что именно мужчина убил свою дочь, а затем свел счеты с жизнью. На месте было найдено орудие преступления. Ведомство взяло на контроль произошедшее. Возбуждено уголовное дело.

Также в Челябинской области убили 11-летнюю девочку. Ее тело обнаружили спустя двое суток с момента исчезновения в лесу с множеством ножевых ранений. Семья школьницы подозревала в убийстве отца ее подруги, с которым она отправилась на прогулку в день исчезновения. Во время поисков девочки в реке Сим нашли ее рюкзак, прибитый к берегу.

Как выяснилось, предполагаемый убийца девочки участвовал в ее поисках. Задержанным оказался отец подруги погибшей, он признал вину и показал место, где спрятал тело.