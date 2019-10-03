Для многих неожиданностью стало то, что бывший непобедимый чемпион, кикбоксёр Бату Хасиков, фактически национальный герой Калмыкии, который недавно и возглавил эту республику, с самого начала стал проявлять железный характер, отличавший его многие годы и на ринге.

Фактически ему из высших административных сфер попытались навязать решение по представителю республики в сенате. За нового калмыцкого лидера решили, что в кресло это должен сесть предшественник Хасикова, бывший глава Калмыкии Алексей Орлов. Но, как говорится, нашла коса на камень. Вернее, внешнее давление было отвергнуто железным прессом нового лидера. Бату отказывается выдвигать Орлова, за которым, как утверждают, тянется не совсем прозрачный след. Во всяком случае, при его правлении, как в авантюрном романе, пропали 300 млн рублей, которые были выделены степнякам на новый водопровод. О завершении стройки отчитались, но того самого водопровода и следов не нашли. Сюжет так и отдаёт стилем Ильфа и Петрова.

Не исключено, что именно поэтому покровители Орлова хотели бы обеспечить ему неприкосновенность, хотя, как показал пример Арашукова, сенат уже не является неприступной крепостью для правоохранителей. Однако такой статус по-любому, в случае чего, помогает выиграть время.

Не исключено, что, в конце концов, все заинтересованные стороны сойдутся на какой-нибудь нейтральной кандидатуре. Пока же есть информация о том, что глава Калмыкии Бату Хасиков намерен предложить кресло сенатора от республики бывшему капитану команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаеву. Этот альянс знаменателен уже тем, что речь идёт фактически о двух на сегодняшний момент самых популярных людях республики. Бату Хасиков, многократный чемпион мира, кикбоксёр, вообще живая легенда для «друзей степи». Под стать ему ныне и Тарбаев, который уже давно не просто stand-up комик, но сценарист и продюсер многих развлекательных сериалов — «Даёшь молодежь», «Одна за всех», «Кухня».

Поэтому многие уверены, что выдвижение Тарбаева в сенат — беспроигрышный пиар-ход Хасикова, который только прибавит ему популярности. Сам продюсер уже подтвердил факт предложения и готов расстаться или передать в траст доли в ряде кампаний, которыми владеет. Но он в курсе того, что его кандидатура должна пройти ряд согласований. И, как мы видим, препятствий хватает.

В конце концов, если звезде КВН, Зеленскому, можно становиться президентом, то почему его не менее креативному коллеге по популярной игре не попытаться попробовать себя в новой роли — сенатора. Во всяком случае, в нижней палате нашего Федерального собрания певцы и актеры всегда массово присутствовали. Пусть будет и сенатор с чувством юмора.

Между тем понятно, что судьба сенаторского кресла от Калмыкии ещё будет предметом перетягивания каната. И Тарбаев это прекрасно понимает. Недаром он сам вспоминает об обязательных согласованиях. И ему ещё рано распродавать свой ходовой шуточный бизнес.