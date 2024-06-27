Бастрыкин назвал число прибывших в Москву и Петербург мигрантов Бастрыкин: более 1,2 млн мигрантов прибыли в Москву за четыре месяца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Александр Бастрыкин

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что в Москву за четыре месяца 2024 года приехали более 1,2 млн мигрантов, передает ТАСС. По его словам, в Петербург прибыли 860 тысяч человек.

За четыре месяца этого года в Москву прибыло 1,2 млн мигрантов, в Санкт-Петербург — 860 тысяч человек, — сказал Бастрыкин.

Глава ведомства рассказал, что около 10 тысяч иностранцев, которые получили гражданство России, были направлены в зону спецоперации. Всего было установлено 30 тысяч человек, не желающих встать на воинский учет.

Ранее прокурор профильного управления Генпрокуратуры РФ Дмитрий Вагурин заявил, что в Россию ежегодно въезжает около 15 млн иностранцев, большую их часть составляют мигранты из стран Средней Азии. По его словам, в стране упростили правила въезда и пребывания для иностранцев.

Госдума в первом чтении приняла пакет законопроектов, направленных на повышение государственного контроля в сфере миграции. В частности, поправки предполагают наделение полиции правом выдворять иностранных граждан, представляющих угрозу правопорядку. Также предлагается уменьшить разрешенный срок временного пребывания иностранцев, находящихся на территории РФ.