Бархатный сезон начался на российских курортах

На черноморских курортах России стартовал бархатный сезон. Как сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в этом году он продлится на две недели меньше из-за стихийных бедствий, обрушившихся на курорты.

Как отметил синоптик, в данный момент в Сочи и Туапсе температура воздуха ниже нормы — всего около +25 градусов. При этом температура воды в море тоже около +25. Это и значит, что начался бархатный сезон.

Бархатным сезоном называется та ситуация, когда температуры воды и воздуха примерно одинаковы. Ещё очень важно, чтобы это было комфортное сочетание, — сказал Вильфанд.

Он подчеркнул, что в Белом море, к примеру, температура воды и воздуха тоже одинаковая, +10... +12 градусов, но бархатным сезоном это назвать сложно.

На черноморском побережье в этом году прохладнее осенью, чем ожидалось. Ливневые дожди, ураганы, наводнения и циклон не дали морской воде прогреться, поэтому в 2021 году люди вряд ли будут купаться до 20-х чисел октября, как в прошлом году, подвёл итог синоптик.

Ранее турист, путешествовавший с семьёй по Краснодарскому краю, рассказал о том, как отдых в Сочи был испорчен после заселения в одну из дорогих гостиниц 4*. Он отметил, что всё началось ещё на стойке регистрации, где была огромная очередь, а персонал «то ли не желает думать, то ли специально создаёт мелкие неприятности гостям».