Названо число жителей, покинувших Запорожскую область из-за риска обстрелов Балицкий: первые 1,5 тысячи жителей покинули Запорожскую область из-за риска обстрелов

Фото: Kuncoro Widyo Rumpoko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Первые 1,5 тысячи жителей Запорожской области уже покинули прифронтовую зону, оперативные службы доставили людей вглубь региона, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора области Евгений Балицкий. Он добавил, что некоторые жители покидают опасные территории самостоятельно на личных автомобилях.

С территории пяти районов и двух прифронтовых городов уже организованно перемещено 1 552 человека, в том числе 632 несовершеннолетних ребенка, 145 пациентов психоневрологического центра, в том числе 10 маломобильных, — написал Балицкий.

5 мая он сообщил, что из районов вблизи линии боевого соприкосновения в целях безопасности будут перемещены дети с родителями, пожилые люди и инвалиды, такое решение было принято по итогам рабочего совещания Совета безопасности региона. Оно связано с тем, что за последние несколько дней ВСУ усилили обстрелы населенных пунктов, расположенных в прифронтовой зоне.

Ранее глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские военные в Запорожской области находятся в полной боевой готовности. Защиту территорий усилили несколькими линиями глубоко эшелонированной обороны, указал он.