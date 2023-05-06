В Запорожской области оценили боевую готовность российских военных Рогов сообщил о полной боеготовности российских военных в Запорожской области

Фото: Министерство обороны РФ

Глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские военные в Запорожской области находятся в полной боевой готовности. Защиту территорий усилили несколькими линиями глубоко эшелонированной обороны, рассказал он РИА Новости.

Наши военные находятся в полной боевой готовности, — подчеркнул Рогов.

Глава региона Евгений Балицкий 5 мая заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться в ближайшие дни или часы. По словам врио губернатора Запорожской области, из региона начали эвакуировать жителей 18 прифронтовых поселений. Усилившиеся обстрелы со стороны ВСУ вынудили власти переместить людей в целях безопасности вглубь области.

Ранее Владимир Рогов сообщил, что Киев перебросил на линию фронта в Запорожскую область бронетехнику. Основная ее часть спрятана в подземных овощехранилищах в Ореховском и Гуляйпольском районах на подконтрольной ВСУ части региона, пояснил общественник. Он добавил, что на передовую ВСУ выставили многотысячную группировку войск.