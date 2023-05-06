ВСУ перебросили бронетехнику в Запорожскую область Рогов: Украина перебросила бронетехнику на передовую в Запорожской области

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Председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Киев перебросил на линию фронта в Запорожскую область бронетехнику. Ее спрятали в местных овощехранилищах, рассказал он РИА Новости.

Противник перебросил на линию фронта бронетехнику. Основная их часть спрятана в подземных овощехранилищах в Ореховском и Гуляйпольском районах на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, — пояснил общественник.

Он добавил, что на передовую ВСУ выставили многотысячную группировку войск. По его мнению, ситуация в регионе сложилась напряженная, однако паники среди населения не наблюдается. Врио губернатора региона Евгений Балицкий 5 мая заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться «в ближайшие дни или часы».

Ранее Владимир Рогов сообщил, что Крым и Ростов-на-Дону готовы предоставить жителям Запорожской области места для размещения. Данные регионы первыми откликнулись на решение властей Запорожской области переселить из прифронтовых населенных пунктов до 70 тысяч человек, рассказал он.