Жителей Запорожской области готовы принять в Крыму и Ростове-на-Дону Рогов: Крым и Ростов готовы разместить жителей Запорожской области

Фото: Uwe Anspach/dpa/Global Look Press

Крым и Ростов-на-Дону готовы предоставить жителям Запорожской области места для размещения, сообщил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Данные регионы первыми откликнулись на решение властей Запорожской области, отметил он в Telegram.

Власти пока не обращались за помощью в размещении граждан к другим регионам, однако уже откликнулись Крым и Ростов: они готовы предоставить места, — написал Рогов.

Вице-премьер Запорожской области по экономике Андрей Козенко ранее рассказал, что власти региона хотят переселить из прифронтовых населенных пунктов в южные районы области до 70 тысяч человек. В пятницу, 5 мая, власти начали перемещать людей, которые решили покинуть регион, граничащий с линией боевого соприкосновения.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что из районов вблизи линии боевого соприкосновения в целях безопасности будут перемещены дети с родителями, пожилые люди и инвалиды. Решение было принято по итогам рабочего совещания Совета безопасности региона, уточнил Балицкий.