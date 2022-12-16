Babr Mash: рухнувший в Улан-Удэ вертолет хотели продать в Китай

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Telegram-канал Babr Mash сообщает, что владельцы рухнувшего в аэропорту «Байкал» в Улан-Удэ вертолета планировали продать его в Китай. Как утверждают авторы, именно для этого летательное средство перегоняли с военного аэродрома Улан-Удэ-Восточный. Минобороны эту информацию пока не комментировало.

Также авторы Babr Mash заявляют, что в Бурятии потерпел крушение вертолет Ми-171Е, а не Ми-8, как утверждалось ранее. По их данным, крушение произошло, потому что судно попало в воздушное кольцо.

О крушении вертолета в Улан-Удэ стало известно днем 16 декабря. По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, на борту находились три человека, все они погибли. К тушению пожара привлечены все оперативные службы. Пожар произошел на рулежной дорожке, сама взлетно-посадочная полоса не задета. Кроме этого глава Бурятии отметил, что вертолет только поступил от авиазавода и еще не был передан заказчику, члены экипажа перегоняли его. Как рассказал источник ТАСС в экстренных службах, причиной крушения судна мог стать пожар в двигателе.

Ранее в Северной Осетии вблизи села Гизель рухнул одномоторный частный самолет. По данным МЧС, в результате крушения погиб пилот летательного судна. На борту он находился один. Причины произошедшего выясняются.