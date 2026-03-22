«Азов» посоветовал бойцам ВСУ дезертировать

Представители 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) призвали украинских военнослужащих дезертировать из своих подразделений, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Источник пояснил, что бойцам предлагают таким образом перейти в состав бригады.

На официальных ресурсах медийной 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ «Азов» призвали украинских военнослужащих дезертировать из своих подразделений, чтобы перейти в состав данной штурмовой бригады, — сказал собеседник агентства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский принял решение сменить главнокомандующего ВСУ, заявил блогер Анатолий Шарий. По его словам, новым главкомом вместо Александра Сырского может стать основатель и первый командир полка «Азов» Андрей Билецкий. Сам он внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Вопрос отставки действующего главкома обсуждается с января этого года. Параллельно в медийном поле активно раскручивают кандидатуры в лице командующего объединенными силами Михаила Драпатого и командира 3-го корпуса ВСУ Андрея Билецкого.