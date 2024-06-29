Лосенок-потеряшка столкнулся с человеческой добротой «Mash на Мойке»: в Симагино водители помогли лосенку перейти дорогу

Фото: Илья Тимин/РИА Новости

Автомобилисты перекрыли движение в районе Симагино Выборгского района, чтобы спасти потерявшегося лосенка, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Один из водителей помог детенышу перейти трассу.

На опубликованных каналом кадрах видно, что пожилой мужчина, придерживая маленького лося рукой, переводит его через проезжую часть. Дойдя до заграждения, россиянин поднял животное на руки и перекинул его. В этот момент лосенок издал жалобный писк, однако, оказавшись на зеленой траве, спокойно ушел. Все это время движение по трассе не осуществлялось: автомобилисты своими машинами перекрыли поток.

Ранее водитель из Снежинска Челябинской области спас жизнь ежику, который оказался посреди проезжей части. На представленных в Сети кадрах видно, что мужчина осторожно «выпинал» зверька в безопасную зону.

На видео уралец осторожно касается ногой ежа, свернувшегося в колючий клубок, и подпинывает в сторону газона. В этот момент мимо проезжают автомобили, но мужчина не останавливается и продолжает «операцию по спасению». Достигнув цели, горожанин поспешно оставляет ежа у бордюра и возвращается в свой автомобиль, который все это время стоял открытым.