Появилось видео необычного спасения ежика с автомобильной дороги Ural Mash: водитель из Снежинска спас ежику жизнь, убрав с проезжей части

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Водитель из Снежинска Челябинской области спас жизнь ежику, который оказался посреди проезжей части, передает Telegram-канал Ural Mash. На представленных каналом кадрах видно, что мужчина осторожно «выпинал» зверька в безопасную зону.

На видео уралец осторожно касается ногой ежа, свернувшегося в колючий клубок, и подпинывает в сторону газона. В этот момент мимо проезжают автомобили, но мужчина не останавливается и продолжает «операцию по спасению». Достигнув цели, горожанин поспешно оставляет ежа у бордюра и возвращается в свой автомобиль, который все это время стоял открытым.

Ранее медвежонок забрался на березу в Мошковском районе Новосибирской области, но не смог спуститься самостоятельно. С дерева его сняли сотрудники регионального Министерства природных ресурсов и ветеринары. После спасения животное осмотрели — зверь не пострадал, однако его решили отправить на реабилитацию. Отмечается, что пока малышка настороженно относится к людям и никого к себе близко не подпускает.

Медвежонка приняли в Центре спасения медвежат-сирот в Тверской области. После реабилитации в приюте хищника вернут в Новосибирск и отправят в заповедную зону.