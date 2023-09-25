Автомобиль сбил насмерть девушку на пешеходном переходе в Перми Автомобиль сбил насмерть девушку и травмировал юношу на «зебре» в Перми

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

В Перми автомобиль насмерть сбил несовершеннолетнюю девушку, переходившую дорогу на зеленый сигнал светофора, сообщает портал «МВД Медиа». Спутник погибшей получил повреждения. Водитель с места происшествия скрылся.

Инцидент произошел 24 сентября на улице Светлогорской. Пара переходила проехжую часть на разрешающий сигнал светофора. В результате наезда 17-летняя девушка погибла на месте, 18-летний юноша был госпитализирован с травмами.

Правоохранители установили личность предполагаемого виновника происшествия. В настоящее время 23-летний мужчина доставлен в отдел полиции для разбирательств.

Ранее сообщалось, что водитель автомобиля ВАЗ сбил на пешеходном переходе 12-летнюю девочку в Магнитогорске. Девочка получила многочисленные травмы, сейчас она находится в травматологии. ДТП произошло на улице Притяжения. За рулем машины находился 65-летний мужчина.

Также стало известно, что в Краснодаре водитель самоката сбил няню с десятимесячным младенцем на пешеходном переходе. Как заявила мать пострадавшего ребенка, ее малыш сломал ключицу и ушиб правую руку, няня отделалась травмами шеи, плеча и большой гематомой на голове. В Сети появилось видео с места происшествия. Водитель самоката скрылся с места преступления.