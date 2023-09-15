Пенсионер на ВАЗ сбил девочку на пешеходном переходе в Магнитогорске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водитель автомобиля ВАЗ сбил на пешеходном переходе 12-летнюю девочку в Магнитогорске, сообщает Telegram-канал Ural Mash. В Сети появились кадры наезда на подростка с видеорегистратора соседнего автомобиля. Девочка получила многочисленные травмы, сейчас она находится в травматологии.

ДТП произошло на улице Притяжения. За рулем машины находился 65-летний мужчина.

На кадрах, запечатленных камерой из салона соседнего автомобиля, видно, как водитель движется по направлению к нерегулируемому пешеходному переходу. В тот момент по «зебре» шла девочка. Водитель авто резко нажал на педаль тормоза, однако из-за высокой скорости машину остановить не удалось. Ребенок заметил приближающийся автомобиль, но не успел отпрыгнуть, из-за чего транспортное средство сбило его с ног.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре водитель самоката сбил няню с десятимесячным младенцем на пешеходном переходе. Как заявила мать пострадавшего ребенка, ее малыш сломал ключицу и ушиб правую руку, няня отделалась травмами шеи, плеча и большой гематомой на голове. В Сети появилось видео с места происшествия. Водитель самоката скрылся с места преступления.