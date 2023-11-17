BMW протаранил остановку с людьми и насмерть сбил ребенка в Калининграде Ребенок погиб и трое пострадали в ДТП на остановке в Калининграде

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В Калининграде автомобиль BMW протаранил остановку общественного транспорта на пересечении улиц Инженерной и Киевской, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Ведомство подтвердило ТАСС, что в результате аварии погиб ребенок.

По предварительным данным, 17 ноября в 15:11 в Калининграде на пересечении улиц Инженерной и Киевской автомобиль «БМВ» врезался в остановку общественного транспорта, где находились люди. <...> Полиция проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении.

По данным ТАСС, в результате аварии пострадали три человека и погиб ребенок. В ведомстве агентству сообщили, что речь идет о девочке 5-6 лет. Тем временем Telegram-канал Amber Mash пишет, что погибшей было 10 лет. По его данным, за рулем BMW находился пьяный мужчина.

Ранее сообщалось, что водитель наехал на остановку общественного транспорта во Владикавказе. В аварии пострадали находившиеся на остановке 49-летняя женщина и 41-летний мужчина. Их доставили в районную больницу. На месте ДТП работали 13 сотрудников МЧС.

До этого стало известно, что сразу три уголовных дела возбудили в отношении пьяного отца, бросившего двух дочерей на месте ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе. Авария произошла 15 сентября на трассе Урай — поселок Половинка.Девочки остались на месте ДТП с сотрясением мозга и серьезными переломами.