Автобусы на водороде могут появиться в Подмосковье в 2024 году

https://static.news.ru/photo/5cc7fe8a-a443-11eb-84d6-96000091f725_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Подмосковье может войти в число пилотных регионов, на дорогах которых появятся автобусы с двигателями на водородном топливе. Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на главу комиссии Общественной палаты региона по науке и образованию, промышленности, развитию наукоградов и инновациям Олега Стогова.

По его словам, в течение ближайших двух лет такие автобусы будут разрабатываться КамАЗом, а в 2024 году уже выйдут на дороги.

Мне кажется, что пилотными регионами будут Москва, Московская область и, возможно, Татарстан, — предположил Стогов.

Он пояснил, что Татарстан является одним из инновационных регионов, к тому же там располагается КамАЗ. Что касается столицы и области, то именно здесь полезно будет оценить влияние автобусов на водороде на экологию, поскольку в этих регионах высокие показатели по выхлопам от автотранспорта.

Стогов добавил, что водородной энергетики большие перспективы. Россия может занять одну из лидирующих позиций в этой области.

Ранее в ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин поручил создать в России городской автобус на водороде к 2023 году. В Минпромторге заявили, что прототип такого транспортного средства может появиться уже до конца текущего года.

Ранее сообщалось, что столичные власти планируют заменить все автобусы электробусами к 2030 году. От закупок общественного транспорта с дизельными двигателями мэрия отказалась с начала 2021 года.