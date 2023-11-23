Автобус протаранил скорую в центре Хабаровска Автобус врезался в машину скорой помощи в центре Хабаровска

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В центре Хабаровска автобус протаранил машину скорой помощи, два человека пострадали, сообщает Telegram-канал Amur Mash. Отмечается, что у медицинского автомобиля были включены маяки и сирена.

По данным канала, автомобиль с красным крестом двигался в сторону Амурского бульвара. Водитель маршрута № 8 не заметил скорую и влетел в движущееся транспортное средство. В результате ДТП двое медиков получили ушибы.

Ранее в Новосибирской области произошло смертельное ДТП с участием «Газели» и маршрутного автомобиля Peugeot Boxer. По информации МВД, грузовая машина выехала на встречку и столкнулась с маршруткой, в которой находились 17 человек. В результате аварии погибли два человека, еще более десяти пострадали. Позднее выяснилось, что водитель «Газели» потерял управление из-за сильного бокового ветра.

Также сообщалось, что в Москве иномарка сбила трехлетнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе. 37-летний водитель автомобиля Mazda наехал на малышку, когда она вместе с матерью переходила дорогу. Пострадавшую доставили в больницу.

А в Калининграде автомобиль BMW ранее протаранил остановку общественного транспорта на пересечении улиц Инженерной и Киевской. Региональное управление МВД сообщило, что в результате аварии пострадали три человека и погиб ребенок.