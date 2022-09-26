Августовская погода с потеплением до 30 градусов наступит на юге России

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Августовская или даже июльская погода с потеплением до 25–30 градусов наступит в ближайшие дни на юге России. Заметных осадков не ожидается, Черное море будет оставаться теплым, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

В континентальных районах Краснодарского края в понедельник, 26 сентября, уже будет 25 градусов тепла, а потом потеплеет до 28–30 градусов.

Августовская и даже июльская погода ожидает юг России <...>. Каждый день температура будет повышаться на 1 градус с 26 числа. Существенных осадков не прогнозируется. На Черноморском побережье тоже будет возвращение лета. В Сочи в понедельник еще 24–25 градусов, а во вторник — уже 26–28 градусов, — рассказал метеоролог.

На курортах черноморского побережья температура воды тоже будет очень комфортной и составит 22–23 градуса.

Теплая погода в течение недели ожидается в Крыму. В Феодосии прогнозируется 23–25 градусов. В первой половине недели на полуострове вероятен небольшой дождь, во второй — без осадков.

Будет такое хорошее солнце, — отметил специалист.

Ранее Роман Вильфанд назвал регионы, в которых наступят заморозки и резкое похолодание. Это Пермский край, Челябинская и Свердловская области, где также ожидаются мокрый снег и гололед и усиление ветра до 25 м/с.