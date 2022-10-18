Астроном рассказал, где мог упасть пролетевший над Сибирью метеорит Астроном Кашин: пролетевший над Сибирью метеорит мог упасть на юго-востоке Томской области

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Замеченное в крупных городах Сибири светящееся небесное тело — это так называемый болид, рассказал «МК в Новосибирске» сотрудник Большого новосибирского планетария Олег Кашин. По словам астронома, метеорит, скорее всего, упал на юго-востоке Томской области, недалеко от деревни Орехово.

Это был болид, яркое метеорообразное явление, которое своим свечением озаряет небо. Обычно падения метеоритов связаны с метеорными потоками, но этот летел один, — объяснил эксперт.

Явление горящего в атмосфере болида наблюдается редко, уточнил Кашин. По его словам, они настолько яркие, что могут оставлять тени даже днем. Эксперт отметил, что яркость болида зависит от его скорости. По оценке астронома, упавший метеорит двигался со скоростью как минимум 11,2 тыс. км/с плюс скорость, которую он набрал до входа в атмосферу.

Для уточнения координат места падения болида астрономы запросили видеозаписи из Томска, Асино и Тегульдет, рассказал Кашин.

В Красноярске в ночь на 17 октября в небе заметили неопознанный объект, оставлявший сине-зеленое свечение. Местные жители, снявшие происходящее на видео, предположили, что это может быть ракета или комета. Участник объединения астрономов-любителей «КрасАстро» Роман Морячков предположил, что это мог быть болид — яркий метеор, который ранее пролетел над Томской областью.