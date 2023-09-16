Артиллерия ВС РФ отработала по ВСУ, сорвав попытку наступления в Запорожье

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Архангел Спецназа Z» сообщил о попытке наступления Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Вербовое на Запорожском направлении. По его информации, российские артиллеристы отразили атаку, разбив три штурмовые группы противника. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Украинские бойцы потерпели поражение на подступах к населенному пункту, говорится в публикации. К отражению атаки также были привлечены FPV-дроны. По данным канала, восемь бойцов ВСУ были взяты в плен.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что контрнаступление ВСУ превратилось в «хаотичные бои». По его словам, в резерве у украинской армии осталось не более 15 тысяч бойцов. За время наступления ВСУ смогли углубиться максимум на 4 километра, добавил он.

По словам эксперта, самые ожесточенные бои продолжаются на Запорожском направлении и под Купянском. Матвийчук также предположил, что российские силы уже могут находиться на окраинах названного населенного пункта.

Ранее также сообщалось, что в Запорожье группа украинских военнослужащих сдалась в плен российским солдатам без единого выстрела. В Минобороны уточнили, что к бойцам проявляют человеческое отношение — их кормят и оказывают им первую медицинскую помощь.