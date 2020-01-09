https://static.news.ru/photo/cc67230e-32d6-11ea-b16f-fa163e074e61_660.jpg Фото: murdersan/vk.com

Арбитражный суд Архангельской области вынес решение снести мусорный полигон на железнодорожной станции Шиес. Объекты признаны самостроем и должны быть ликвидированы в течение месяца, сообщает «Новая газета».

Если застройщик, компания ООО «Технопарк», выполнит решение суда, это приведёт к полной остановке строительства свалки на Шиесе. Дело о закрытии свалки в поселении рассматривалось с февраля 2019 года, застройщик уверял, что вся инфраструктура лишь временная, однако экспертиза подтвердила капитальный характер сооружений.

Как ранее писал NEWS.ru, губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что все мусорные полигоны в Подмосковье будут закрыты к концу 2020 года.