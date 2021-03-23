Арест губернатора Белозерцева «разморозил» систему

Грядущие госдумовские выборы больше не являются гарантией неприкосновенности губернаторского корпуса. Хотя ещё совсем недавно считалось, что стабильность на этом этаже власти крайне необходима для правильного и предсказуемого проведения предвыборной кампании.

Тот самый случай, когда вспоминалась поговорка о старом коне и неиспорченной борозде. Считалось, что парламентская переправа уже, в принципе, началась, а потому новые люди во главе регионов рисковали не успеть наладить отношения с местными элитами, которые, мол, спят и видят, как бы, вопреки воли центра, протолкнуть в парламент своих корыстных лоббистов.

Но антикоррупционная повестка стала настолько актуальна, а запрос на социальную справедливость со всей очевидностью вышел на первый план. И в таком политико-социальном контексте систему, бравировавшую своей стабильностью, начинают жёстко «размораживать». Первой «ласточкой», готовящейся сменить джентльменский костюм на тюремную робу, стал многолетний глава не самой крупной Пензенской области Иван Белозерцев. И он явно не единственная жертва, которую принесут на алтарь всеобщей справедливости. Дабы избежать на местах нарастания социальной турбулентности. Причём посадки не обязательны. В принципе, достаточно резонансной отставки.

Злые языки давно дают понять, что на многих местных начальников есть известные «папочки» с делами, в которых скрупулезно отражены многие грешки регионалов. Тут, как говорится, кто богу не грешен, кто царю не виноват. Но пример Белозерцева открыл ещё один нюанс грядущей зачистки. Если губернатор не только не кристально чист, не успешен в делах, но ещё и не особо авторитетен у себя в регионе, а то и становится объектом насмешек, то вероятность его отставки вырастает в разы.

Наконец, если прежде пандемия тормозила кадровые решения, было явно не до этого, то теперь могут, наоборот, раскручиваться дела, напрямую связанные с поставками медицинского оборудования, лекарственного обеспечения, выполнения задач по оплате работы врачей в «красной зоне».

Надо сказать, что сейчас уже открыто обсуждаются судьбы некоторых губернаторов деятельность которых вызывает всё большие сомнения.

Сергей Меликов (врио главы Дагестана) стал объектом информационной атаки по поводу владения огромной люксовой квартиры в самом центре Москва, в ЖК «Новый Арбат». Досужие комментаторы подсчитали, что для её приобретения генерал с женой должен был лет десять не пить и не есть. Во всяком случае, доходы, которые он декларировал в последние годы с женой, медиком, не соответствуют ценам того ЖК. Плюс тянущийся ещё из Росгвардии след историй с явно завышенной стоимостью закупок для армейских нужд. Наконец, нерешаемые многие социальные проблемы сложнейшей республики, в том числе с питьевой водой. Правда, и найти нового губернатора для Дагестана — проблема архисложная.

Сергей Меликов Federation Council of Russia/Global Look Press

Сергей Морозов, губернатор Ульяновской области, остаётся самым старым губернатором по стажу управления регионом. К тому же недавно он в тяжелейшей форме перенес СОVID-19 и провёл немало времени в коме, будучи подключённым к аппарату ИВЛ. Так что ныне есть большие сомнения в его работоспособности. Но его главный соперник в области депутат Госдумы от КПРФ Александр Куриной уже обращался в прокуратуру с просьбой проверить бизнес семейства Морозовых. Поскольку, если судить по декларации, губернатор гол как сокол, а вот супруга его владеет собственностью, дескать, на многие сотни миллионов. Кстати, они женаты дважды, словно на каком-то этапе глава семейного клана стремился как бы «отречься» от деятельности Елены Морозовой. Пока прокуратура не дала ответа депутату. Но это, может быть, именно пока.

Глава Хакасии Валентин Коновалов с самого начала своего правления попал под бдительный контроль СМИ, которые пристрастно освещали деятельность молодого коммуниста. Сначала был скандал с выплатой огромных премий работникам постпредства республики в Москве. Затем, на удивление, лишённый поддержки центрального аппарата КПРФ Коновалов не справился с программой ликвидации ветхого жилья. Пошли коррупционные скандалы, о которых губернатор услышал много неприятного в ходе своей встречи с Николаем Патрушевым. Явно упали не только инвестиции в регион, но сама управляемость регионом. Коновалова давно провожают в отставку. Не исключено, что её время скоро придет.

К слову, отставки будут ещё и рассматриваться экспертами как доказательство усиления или ослабления позиций влиятельных государственных лиц, к окружению которых якобы принадлежал тот или иной отставник. Но то уже совсем другая история.