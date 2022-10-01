В Екатеринбурге вспыхнули ангар и склад с химикатами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МЧС России

В Екатеринбурге горят ангар и склад с химикатами. Как сообщили в региональном МЧС, площадь возгорания составила 300 квадратных метров. В борьбе с пламенем участвуют 40 пожарных, задействованы 14 единиц техники. Отмечается, что огнеборцам пока не удалось локализовать возгорание. Сведений о жертвах и пострадавших не поступало.

В 18:25 (местное время. — NEWS.ru) поступило сообщение о пожаре (...). По прибытии пожарных обнаружено, что на площади 300 кв. метров горят склад с химикатами и ангар, — говорится в сообщении.

Ранее крупный пожар произошел на лакокрасочном предприятии в Ижевске. По данным МЧС, площадь возгорания составила пять тысяч квадратных метров. Пламя охватило кровлю и часть помещений на втором этаже здания.

В поселке Шушары под Санкт-Петербургом ранее загорелось складское помещение площадью 1000 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекли 14 единиц техники и 56 человек личного состава МЧС. Пожару присвоили третий уровень сложности.