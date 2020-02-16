https://static.news.ru/photo/14406a26-50de-11ea-9799-fa163e074e61_660.jpg Фото: Reinhard, H./Arco Images GmbH/Global Look Press

Житель Республики Алтай встретил и успел сфотографировать на телефон снежного барса, которой считается одной из самых малоизученных горных кошек.

Алан Сурбашев столкнулся с ирбисом в Сайлюгемском национальном парке, где живут всего 42 или 43 особи. Экологи подтвердили, что на фото действительно попала редкая кошка.

Обычно специалистам приходится наблюдать за барсами и изучать с помощью снимков с фотоловушек, — пишут «Новости Горного Алтая».

По информации издания, численность краснокнижных животных выросла на треть в течение года.

Как писал NEWS.ru, 16 февраля в московскую ветклинику доставили дальневосточного леопарда, который пострадал под колёсами автомобиля в Приморье.