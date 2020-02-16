Житель Республики Алтай встретил и успел сфотографировать на телефон снежного барса, которой считается одной из самых малоизученных горных кошек.
Алан Сурбашев столкнулся с ирбисом в Сайлюгемском национальном парке, где живут всего 42 или 43 особи. Экологи подтвердили, что на фото действительно попала редкая кошка.
Обычно специалистам приходится наблюдать за барсами и изучать с помощью снимков с фотоловушек, —
пишут«Новости Горного Алтая».
По информации издания, численность краснокнижных животных выросла на треть в течение года.
Как писал NEWS.ru, 16 февраля в московскую ветклинику доставили дальневосточного леопарда, который пострадал под колёсами автомобиля в Приморье.
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