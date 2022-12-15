Жители ФРГ приезжают на зиму в Калининградскую область из-за высоких цен на услуги ЖКХ в своей стране, рассказал РИА Новости глава региона Антон Алиханов. По его словам, аренда квартиры со всеми платежами в области немцам обходится значительно дешевле проживания дома.

Есть отдельные немцы, которые приезжают к нам перезимовать. Потому что аренда квартиры, оплата ЖКХ за четыре месяца в Калининграде — это как один месяц где-то в Дюссельдорфе. С конкретным немцем был разговор. Мы спрашиваем, а вы что тут делаете, а он говорит — а мы к вам перезимовать, — сказал губернатор.