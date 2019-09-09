https://static.news.ru/photo/a82d1d68-d2f5-11e9-8c5f-fa163e074e61_660.jpg Армен Бежанян Фото: armen_bezhanyan/instagram.com

Исполнитель роли Арменки в сериале «Реальные пацаны» и директор ООО «Главное осинское лесное хозяйство» Армен Бежанян одержал победу на выборах в Пермском крае. Он был избран депутатом городской думы Осинского городского округа.

По данным местного избиркома, Бежанян был выдвинут от партии «Единая Россия». В его поддержку высказались 197 граждан, или 47,58%, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что выборы губернаторов прошли 8 сентября в 16 российских субъектах. В каждом, согласно результатам подсчёта 93% протоколов, одерживает победу действующий глава региона.