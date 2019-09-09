https://static.news.ru/photo/d6131d14-d2d1-11e9-ab17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Выборы губернаторов прошли 8 сентября в 16 российских субъектах. В каждом, согласно результатам подсчёта 93% протоколов, одерживает победу действующий глава региона.

Так, в Санкт-Петербурге лидирует Александр Беглов с 64,68% голосов, в Забайкальском крае — Александр Осипов с 89,61%, в Курганской области — Вадим Шумков с 80,86%, в Челябинской области — Алексей Текслер с 64,68%.

В Ингушетии главой республики назван Махмуд-Али Калиматов. Он был избран Народным собранием.

Ранее News.ru писал, что, согласно предварительным результатам выборов в Законодательную думу Хабаровского края, 30 мест из 36 досталось депутатам ЛДПР.