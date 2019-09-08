https://static.news.ru/photo/61991f24-d2b3-11e9-8471-fa163e074e61_660.jpg Алексей Текслер Фото: Ministry of Energy Russia/Global Look Press

На выборах главы Челябинской области уверенно лидирует врио губернатора региона самовыдвиженец Алексей Текслер.

По данным избиркома региона, по итогам обработки 98,34% протоколов участковых избирательных комиссий Текслер набирает 98,34% голосов. На второй позиции идёт представитель ЛДПР Константин Нациевский — 11,99 % голосов, на третьем месте Виталий Пашин — 8,83 %. Далее расположились Сергей Смышляев — 3,24 % и Алексей Севастьянов — 3,16 %.



Сообщается, что в голосовании приняли участие 45,31% избирателей.

Как ранее писал News.ru, на выборах губернатора Санкт-Петербурга лидирует самовыдвиженец, врио главы региона Александр Беглов. За него отдали свои голоса 64,11% избирателей.

В единый день голосования 8 сентября в России прошли более 5 тыс. выборов разного уровня в 85 регионах страны.