https://static.news.ru/photo/af1bd9d4-acd5-11e9-a841-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На выборах губернатора Санкт-Петербурга по итогам обработки 70,67% протоколов лидирует самовыдвиженец Александр Беглов, временно исполняющий обязанности главы региона.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), за него отдали свои голоса 64,11% избирателей.

За ним следует кандидат от партии «Справедливая Россия» Надежда Тихонова с 17,22% голосов.

Замыкает тройку лидеров представитель «Гражданской платформы» Михаил Амосов. Его кандидатуру поддержали 15,98% избирателей.

Явка на выборах губернатора на 18:00 превысила 23,69%.

Ранее News.ru писал о том, что председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что её в большей степени волнует достоверность подсчёта голосов, чем явка на выборах. Она подчеркнула, что проголосовавшие достойны уважения и «не заслуживают, чтобы их голос был как-то искажён».