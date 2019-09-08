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Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов одержал победу на выборах главы региона. Он набрал 89,61% голосов после подсчёта 100% протоколов.

Согласно данным ЦИК, второе место с результатом в 3,33% занимает Елена Краузе от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость». За ней следуют Вячеслав Ушаков от «Патриотов России» — 2,59% и Яна Шпак от «Партии роста» — 2,07%.

Ранее News.ru писал, что действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть выиграл выборы градоначальника. Всего на пост градоначальника Новосибирска претендовали 15 кандидатов. Как отметила глава региональной избирательной комиссии Ольга Благо, нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, не выявлено.