https://static.news.ru/photo/a6764018-d2bd-11e9-9730-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Локоть Фото: Anton Mukhametchin/Global Look Press

Действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть выиграл выборы градоначальника. Об этом сообщил замглавы горизбиркома Андрей Голомазов.

После обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий Анатолий Локоть (КПРФ) набирает 50,25% голосов, Сергей Бойко (самовыдвиженец) — 18,56%, Евгений Лебедев (ЛДПР) — 9,35%, — сказал Голомазов и добавил, что остальные кандидаты набирают менее 8%.

Всего на пост градоначальника Новосибирска претендовали 15 кандидатов. По предварительным данным, явка на выборах составила 20,68% избирателей, отмечает РИА Новости.

Как отметила глава региональной избирательной комиссии Ольга Благо, нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, не выявлено.

News.ru ранее писал, что на выборах главы Челябинской области уверенно лидирует врио губернатора региона самовыдвиженец Алексей Текслер.