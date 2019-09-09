Согласно предварительным результатам выборов в Законодательную думу Хабаровского края 30 мест из 36 досталось депутатам ЛДПР.
Оставшиеся места займут представители «Единой России» и КПРФ, а ещё одно кресло получил депутат-самовыдвиженец.
По данным партспискам, ЛДПР лидирует с результатом в 56,12% голосов. Второе место заняла КПРФ с 17,24%, третье — «Единая Россия» с 12,51%, передаёт
Ранее News.ru писал, что врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов одержал победу на выборах главы региона. Он набрал 89,61% голосов после подсчёта 100% протоколов.