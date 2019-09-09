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Дожди, которые обрушились на территорию Еврейской автономной области из-за тайфуна «Линлин», привели к росту уровня реки Бира у Биробиджана.

По данным мэрии города, в регионе уже выпала месячная норма осадков. У Биробиджана рост Биры за восемь часов составил 55 см — до 354 см, при неблагоприятном уровне в 420...