Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Согласно предварительным результатам выборов в Законодательную думу Хабаровского края 30 мест из 36 досталось депутатам ЛДПР.

Оставшиеся места займут представители «Единой России» и КПРФ, а ещё одно кресло получил депутат-самовыдвиженец.

По данным партспискам, ЛДПР лидирует с результатом в 56,12% голосов. Второе место заняла КПРФ с 17,24%, третье — «Единая Россия» с 12,51%, передаёт URA.RU.

Ранее News.ru писал, что врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов одержал победу на выборах главы региона. Он набрал 89,61% голосов после подсчёта 100% протоколов.

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