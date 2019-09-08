https://static.news.ru/photo/41195ffc-d209-11e9-b9fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: vybor2019.sevastopol.su

Самовыдвиженец Вадим Шумков после обработки 100% протоколов уверенно лидирует на выборах губернатора Курганской области. За него проголосовали 80,86% избирателей.

По данным областного избиркома, далее следует Яков Сидоров с 9,7% голосов и Татьяна Майборода, за которую проголосовали 4,7% граждан.

При этом явка на выборах составила более 42%.

Шумков является временно исполняющим обязанности главы региона с октября 2018 года. Ранее он занимал пост заместителя губернатора Тюменской области, сообщает РИА Новости.

Как писал News.ru, на выборах губернатора Санкт-Петербурга по итогам обработки 70,67% протоколов лидирует самовыдвиженец Александр Беглов, временно исполняющий обязанности главы региона.